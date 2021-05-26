شارك الفنان ” أحمد سعد ” متابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة أولاده ” أحمد وجودي ” في أحدث ظهور لهم .

وكتب أحمد سعد في تعليقه على الصورة معبرا عن حبه الشديد لهما قائلا : ” أبنائي الأعزاء نور عيني وروح قلبي وكل ما ليا ” .

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين أشادوا بها وعلقوا بالدعاء بأن يحفظهما الله له .. فيما أشار البعض إلى وجود شبه واضح بين نجل أحمد سعد وبين عمه الفنان ” عمرو سعد ” .

فجاءت التعليقات مثل : ” الولد شبه عمرو سعد اكتر من إبن عمرو ” و ” الولد يشبه عمو ” و ” إبنك نسخة من عمه ” .