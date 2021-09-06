تحل الفنانة ” ميمي جمال ” ضيفة في برنامج ” صاحبة السعادة ” مع الفنانة ” إسعاد يونس ” في حلقة مساء يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر .

وطرحت قناة ” dmc ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك البرومو الدعائي للحلقة والتي ظهرت به ميمي جمال وهي تتحدث عن مشوارها الفني .

وعلى الجانب الشخصي تحدثت الفنانة ميمي جمال عن حياتها مع زوجها الفنان الراحل ” حسن مصطفى ” وذكرياتها معه .. كما تشهد الحلقة تواجد إبنتيها التوأم ” نورا ونجلاء ” وأحفادها في أحدث ظهور لهم .

https://www.facebook.com/dmctv/videos/1854690771364745