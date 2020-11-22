تداولت عدة حسابات نشطة معنية بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مجموعة من الصور شهدت ظهور (مجدي ومليكه) حفيدي الفنان المصري “هانى شاكر” من إبنته الراحلة “دينا”، اللذين أثارا ضجة بجمالها، وأكد الكثيرين على تشابه ملامح الطفلين مع جدهما الفنان هانى شاكر خاصة الصبي “مجدى”.

وظهرا أحفاد هاني شاكر “التوأم” خلال إحدي الصور وهما سعداء للغاية مع جدهم الذي هنأهما بعيد ميلادهما، وقد كبرا عن آخر ظهور لهما قبل أكثر من عام، وكشف هاني شاكر عن الأسماء التي ينادي بها أحفاده وهما “ديدو” و”لولو”، كما شارك بعدد آخر من الصور لهما على إنستجرام.

يُشار إلي أن زوج الراحلة دينا هانى شاكر ووالد إبنيها متزوج حالياً بسيدة أخري، وأكدت الفنان هانى شاكر أنه يعتبره بمثابة إبنه ولا يوجد خلاف بينهما وعلاقتهما وطيدة جداً، وأن أحفاده مليكة ومجدى مقيمين طول الوقت معه، حيث أنهما يعوضاه عن فقدان إبنته.

في سياقٍ مُتصل، أكد المطرب هانى شاكر أثناء استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلاني في “برنامج السيرة” الذى يذاع على فضائية dmc، أن فراق ابنته دينا أصعب من فراق والده ووالدته لأنها كانت حتة منى. وأضاف: “قعدنا سنتين في باريس وفكرنا بعدها نروح الصين عشان نعالجها من الكانسر وكان عندها أمل كبير، وكل شوية تسألنى رتبت سفرية الصين يابابا، وكانت متمسكة بالحياة ومتفائلة”.

وعلي الصعيد الفنى ، فاجأ المطرب هانى شاكر الجمهور والفنان أحمد سعد اليومين الماضيين بتقديم دويتو غنائي بينهما بعنوان: “يا بخته” كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى محمود صبرى. إنتاج مزيكا، وتم تسجيله داخل أحد الاستوديوهات بالدقي، والمقرر طرحه قريباً علي اليوتيوب

ونادرا ما يتم طرح مثل هذه النوعية من الدويتوهات الغنائية بين أجيال مختلفة من المطربين، حيث أنهما من جيلين مختلفين تمامًا في الغناء، فهاني شاكر من جيل الكبار في فترة السبيعنيات، وكانت انطلاقته الفنية في نفس فترة وجود العندليب عبد الحليم حافظ، أما أحمد سعد فهو من جيل الألفية الجديدة الذي ظهر فيه تامر حسني وهيثم شاكر وغيرهما، وجاء هذا اللقاء الفني بينهما مفاجأة للكثيرين.