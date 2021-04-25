نشرت الفنانة السورية ” نسرين طافش ” مجموعة من الصور عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” خلال حضورها لسحور رمضاني .

وظهرت نسرين طافش في الصور برفقة عدد من الأشخاص جاء من بينهم المخرج ” طارق العريان ” وعارضة الأزياء اللبنانية ” نيكول سعفان ” في أحدث ظهور لهما .

وكتبت طافش في تعليقها على الصور : ” عن ليلة البارحة ” .. كما علقت على إحدى الصور التي جمعتها بنيكول سعفان قائلة ” حبيبتي ” .

يذكر أن أنباءا وشائعات كانت قد انتشرت منذ فترة حول وجود علاقة عاطفية بين نيكول سعفان وطارق العريان بعد إعلان الأخير إنفصاله عن الفنانة ” أصالة ” .