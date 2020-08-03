شاركت الشابة المغربية أمينة كرم، والمشهورة بكونها طفلة قناة طيور الجنة سابقا، متابعيها بصور جديدة لها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وظهرت ‘أمينة”، مرتدية لباساً مغربياً بلونٍ برتقالي، وهي تشرب الشاي المغربي وعلقت قائلة: “عيدكم مبارك حبايبي”.

وفي نوفمبر الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للشابة المغربية بدون حجاب، وهي التي حققت شهرة واسعة عبر قناة طيور الجنة.

وكانت أمينة كرم قد ردت على الجدل الذي أثير حول خلعها الحجاب مؤكدة ان ذلك “حرية شخصية” رافضة الخوض في التفاصيل.

آخر التصريحات من السيدة مروة حماد زوجة خالد مقداد مدير قناة طيور الجنة، أفادت بأن القناة تخلت عن العمل مع أمينة كرم بسبب تحوّل الأخيرة إلى الموضة واهتمامها بأن تكون نجمة سوشيال ميديا.

لكن أمينة كرم خرجت عبر مقطع فيديو، قالت فيه إن كلام حماد غير صحيح، وأن السيدة مروة وزوجها هم السبب خلف مغادرتها للقناة بعد تشديد كبير عليها وعلى الفتيات المغربيات.