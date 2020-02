شاهد .. أحدث ظهور لفرقة ” MAYYAS ” .. ما علاقة أحلام ؟

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

ليله تاريخيه سطرت نجاح كبير في ختام #موسم_الرياض شكراً لكل ضيوفي اللي حضروا وكبروني مشكورين يا اهلي اهل السعوديه الطيبين الغاليين على المعزه وحسن الاستقبال الله لايبين غلاكم @turkialalshik @benchmarkksa @mahaelhajj @mayyasofficial