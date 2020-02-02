شاهد .. أحدث ظهور لفرقة ” MAYYAS ” .. ما علاقة أحلام ؟

نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور من حفلها الأخير التي أحيته ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية .

والذي شهد انضمام فرقة ” MAYYAS ” اللبنانية التي توجت بلقب ” Arabs Got Talent ” في موسمه الأخير والتي تتميز بعروضها الراقصة والتي يؤدوها بشكل إحترافي .

وقدم الفريق اللبناني إلى جانب فرقة أحلام عرضا فنيا رائعا وصفه الكثيرون بالحفل العالمي .

وكتبت الفنانة أحلام في تعليقها على الصور قائلة : ” ليلة تاريخية سطرت نجاح كبير في ختام موسم الرياض .. شكرا لكل ضيوفي اللي حضروا وكبروني مشكورين يا أهلي أهل السعودية الطيبين الغاليين على المعزة وحسن الاستقبال الله لايبين غلاكم ” .