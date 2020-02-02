شاهد .. أحدث ظهور لفرقة ” MAYYAS ” .. ما علاقة أحلام ؟

نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور من حفلها الأخير التي أحيته ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية .
والذي شهد انضمام فرقة ” MAYYAS ” اللبنانية التي توجت بلقب ” Arabs Got Talent ” في موسمه الأخير والتي تتميز بعروضها الراقصة والتي يؤدوها بشكل إحترافي .
وقدم الفريق اللبناني إلى جانب فرقة أحلام عرضا فنيا رائعا وصفه الكثيرون بالحفل العالمي .
وكتبت الفنانة أحلام في تعليقها على الصور قائلة : ” ليلة تاريخية سطرت نجاح كبير في ختام موسم الرياض .. شكرا لكل ضيوفي اللي حضروا وكبروني مشكورين يا أهلي أهل السعودية الطيبين الغاليين على المعزة وحسن الاستقبال الله لايبين غلاكم ” .
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ليله تاريخيه سطرت نجاح كبير في ختام #موسم_الرياض شكراً لكل ضيوفي اللي حضروا وكبروني مشكورين يا اهلي اهل السعوديه الطيبين الغاليين على المعزه وحسن الاستقبال الله لايبين غلاكم @turkialalshik @benchmarkksa @mahaelhajj @mayyasofficial