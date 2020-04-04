شاهد .. أحدث ظهور للفنانة اللبنانية ” فيروز “

انتشر عل مواقع التوصال الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ” فيروز ” في أحدث ظهور لها وهي تقوم بالصلاة من أجل العالم بنية أن يتخلص من الوباء الذي اجتاحه في الآونة الأخيرة وهو فيروس كورونا .

فظهرت فيروز في مقطع الفيديو من داخل منزلها جالسة على أريكة وتقرأ من ” سفر المزامير ” من الكتاب المقدس .. وقالت : ” يارب لماذا تقف بعيدا .. لماذا تختفي في أزمنة الضيق .. لكلماتي أصغي يارب تأمل صراخي استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي ” .

وتابعت : ” لإني إليك أصلي أوجه صلاتي نحوك وانتظرك .. أنت تخلص الشعب البائس أنت تضئ سراج يارب إلهي ينير ظلمتي .. لولا أن رب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكوت “.

وأضافت الفنانة فيروز : ” عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم .. وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد ثابت قلبي يا الله أغني وأرنم .. أعطنا عونا في الضيق الرب في السماء كرسيه الرب في هيكل قدسه عيناه تنظران .. توكلوا عليه في كل حين يا قوم الله ملجأ لنا ” .