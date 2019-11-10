الصفحة الرئيسية فن شاهد .. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

شاهد .. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

بواسطة -
0 140

شهد عزاء الفنان الشاب الراحل ” هيثم أحمد زكي ” الذي أقيم يوم أمس السبت في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد في القاهرة حضور الفنانة المصرية المعتزلة ” نورا ” في أحدث ظهور لها بعد فترة غياب طويلة عن الإعلام والساحة الفنية .

حيث حرصت نورا على تقديم واجب العزاء وكانت برفقة ” رامي عز الدين بركات ” الأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي إذ أنها على صلة وثيقة به وبوالده .

وكان أيضا برفقتها كلا من مي نور الشريف إبنة شقيقتها الفنانة بوسي .

وقامت الفنانة نورا بالمساعدة في تنظيم عزاء السيدات .. كما تولت تعريف السيدات راغبات تقديم واجب العزاء برامي بركات .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.