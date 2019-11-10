شاهد .. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

شهد عزاء الفنان الشاب الراحل ” هيثم أحمد زكي ” الذي أقيم يوم أمس السبت في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد في القاهرة حضور الفنانة المصرية المعتزلة ” نورا ” في أحدث ظهور لها بعد فترة غياب طويلة عن الإعلام والساحة الفنية .

حيث حرصت نورا على تقديم واجب العزاء وكانت برفقة ” رامي عز الدين بركات ” الأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي إذ أنها على صلة وثيقة به وبوالده .

وكان أيضا برفقتها كلا من مي نور الشريف إبنة شقيقتها الفنانة بوسي .

وقامت الفنانة نورا بالمساعدة في تنظيم عزاء السيدات .. كما تولت تعريف السيدات راغبات تقديم واجب العزاء برامي بركات .