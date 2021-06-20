احتفلت الفنانة ” مي نور الشريف ” بعيد ميلاد خالتها الفنانة المعتزلة ” نورا ” ال 67 في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وتضمن المنشور صورا لمي نور الشريف تجمعها بالفنانة نورا وكتبت في تعليقها عليها : ” أمي حبيبتي وصحبتي وخالتي كل سنة وإنتي في أحسن صحة وأحسن حال وربنا راضيكي وراضي عليكي ” .

وتابعت : ” ومنورة حياتي وتاج فوق راسي يا نوارة ياللي ممشياني على العجين ملخبطوش ” .

اعتزال الفنانة نورا

يذكر أن نورا كانت قد اعتزلت الفن في عز نجوميتها، حيث روت الممثلة عفاف شعيب أنهما كانتا في منزل نورا، وبعد أن استمعت للآية الكريمة (وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين) فدخلت “نورا” في نوبة بكاء قبل أن تقرر الاعتزال في هذه اللحظة وارتداء الحجاب.

واسم الفنانة نورا الحقيقي هو علوية مصطفى محمد قدري وهى شقيقة الفنانة بوسي، وحصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، وبدأت نورا مشوارها الفني وهي طفلة فى السينما، حيث شاركت فى فيلم “وفاء للأبد” عام 1962، وبعدها بعامين شاركت فى فيلم “لوكاندة الفردوس”، وفى عام 1965 قدمت أيضاً دوراً في فيلم “الاعتراف” وفيلم “الليالي الطويلة” بعدها بثلاثة أعوام.

بدأت نجوميتها عام 1972 عندما قدمت “بيت من الرمال” وبعدها بثلاث سنوات شاركت هانى شاكر بطولة فيلم “هذا أحبه وهذا أريده”، واصلت توهجها ونجاحها في الثمانينيات وقدمت أفلام “ضربة شمس” مع المخرج محمد خان، وبطولة نور الشريف الذي تعاونت معه أيضاً في “الغيرة القاتلة” و”العار”.

وكانت نورا متزوجة من الفنان حاتم ذو الفقار كما سبق لها الزواج من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بعد اعتزالها التمثيل لكن انفصلا في عام 1998.