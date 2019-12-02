شاهد .. أحدث ظهور للفنانة ” رغدة ” وتغير صادم في ملامحها

نشر الفنان ” تامر عبد المنعم ” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” من خلال خاصية الإستوري صورة له مع الفنانة ” رغدة ” .

والتي ظهر عليها التقدم في السن وبدا على وجهها ملامح التقدم في العمر .

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي وانقسمت التعليقات بين من تغزل برغدة وأن ملامحها طبيعية لامرأة تتقدم في العمر وأنها لم تخضع لأي عمليات تجميل مثل العديد من النجمات .

والبعض الآخر أبدى صدمته من تغير شكلها وملامحها على هذا النحو .

وبدأت قناة ” الحياة ” مساء يوم السبت الماضي عرض أولى حلقات مسلسل ” الضاهر ” الذي تخوض بطولته الفنانة رغدة ويشاركها فيه كلا من النجوم محمد فؤاد وتامر عبد المنعم وفريال يوسف وحسن يوسف ومادلين طبر وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد .

بالإضافة إلى إنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن .. والمسلسل من تأليف تامر عبد المنعم ومن إخراج ياسر زايد .