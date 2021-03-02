شارك الفنان ” أحمد الفيشاوي ” متابعيه احتفاله بعيد ميلاد شقيقه ” عمر الفيشاوي ” وهو الإبن الثاني للفنان الراحل ” فاروق الفيشاوي ” والفنانة ” سمية الألفي ” الذي وافق يوم أمس الإثنين الأول من مارس .

فنشر أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع إنستجرام من الاحتفال الذي تم في أجواء عائلية برفقة شقيقه وظهرت بالصور والدتهم الفنانة ” سمية الألفي ” في أحدث ظهور لها .

وكتب أحمد الفيشاوي في تعليقه على الصور مهنئا شقيقه عمر بعيد ميلاده ومعبرا عن حبه له : ” حدث انفجار الليلة الماضية .. عيد ميلاد سعيد عمر الفيشاوى .. بحبك يا أخى ” .