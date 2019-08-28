شاهد .. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضي

نشرت الإعلامية المصرية ” بوسي شلبي “عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها مع الفنانة المصرية ” عفاف راضي ” في أحدث ظهور لها بعد غياب لفترة طويلة .
وظهرت كلا من عفاف راضي وبوسي شلبي في الصورة خلال تواجدهما في مطار القاهرة الدولي بسبب سفرهما إلى سوريا .
وكشفت بوسي شلبي في تعليقها على الصورة عن سبب سفرهما إلى سوريا وهو لحضور افتتاح معرض دمشق الدولي في دورته ال 61 .
وكتبت قائلة : ” أجمل حاجة إني مع الصوت الجميل عفاف راضي في المطار الي سوريا وهتغني في افتتاح معرض دمشق الدولي ” .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
اجمل حاجه اني مع الصوت الجميل عفاف راضي في المطار الي سوريا وها تغني في افتتاح معرض دمشق الدولي#سوريا #مصر #المحور
ومن المقرر أن تحيي النجمة الكبيرة حفلا غنائيا على مسرح دار أوبرا دمشق ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي في أولى حفلاتها بعد فترة غياب طويلة استمرت ل 7 سنوات من التوقف عن إحياء الحفلات الغنائية .
وتقدم الحفل يوم 31 أغسطس المقبل بصحبة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو ” كمال سكيكر ” .
كما نشرت بوسي شلبي أيضا صورة برفقة عفاف راضي مع النجوم إلهام شاهين وصفية العمري ومحمود حميدة من المطار .
وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” إلي سوريا معرض دمشق الدولي ” .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
الي سوريا معرض دمشق الدولي ٦١ #عفاف راضي#الهام شاهين#محمود_حميده😍😘 #صفيه_العمري #المحور