شاهد .. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضي

نشرت الإعلامية المصرية ” بوسي شلبي “عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها مع الفنانة المصرية ” عفاف راضي ” في أحدث ظهور لها بعد غياب لفترة طويلة .

وظهرت كلا من عفاف راضي وبوسي شلبي في الصورة خلال تواجدهما في مطار القاهرة الدولي بسبب سفرهما إلى سوريا .

وكشفت بوسي شلبي في تعليقها على الصورة عن سبب سفرهما إلى سوريا وهو لحضور افتتاح معرض دمشق الدولي في دورته ال 61 .

وكتبت قائلة : ” أجمل حاجة إني مع الصوت الجميل عفاف راضي في المطار الي سوريا وهتغني في افتتاح معرض دمشق الدولي ” .

ومن المقرر أن تحيي النجمة الكبيرة حفلا غنائيا على مسرح دار أوبرا دمشق ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي في أولى حفلاتها بعد فترة غياب طويلة استمرت ل 7 سنوات من التوقف عن إحياء الحفلات الغنائية .

وتقدم الحفل يوم 31 أغسطس المقبل بصحبة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو ” كمال سكيكر ” .

كما نشرت بوسي شلبي أيضا صورة برفقة عفاف راضي مع النجوم إلهام شاهين وصفية العمري ومحمود حميدة من المطار .

وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” إلي سوريا معرض دمشق الدولي ” .