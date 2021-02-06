انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية ” وفاء مكي ” في أحدث ظهور لها بعد غياب طويل عن الساحة الفنية من مقابلة أجرتها مع وسائل الإعلام خلال تواجدها في جنازة الفنان الراحل ” عزت العلايلي ” .

ونعت وفاء مكي رحيل عزت العلايلي في مقطع الفيديو التي ظهرت به وهي منهارة في البكاء معربة عن حزنها الشديد على فقدانه فقالت : ” ميغلاش على اللي خلقه هو راح بجسده لكن هيضل بأعماله وذكرياته الجميلة .. مش هنقدر ننساه الله يرحمه ” .

وتابعت مشيرة إلى أخر حديث بينهما : ” أنا كلمته من كام يوم ولما النقابة بعتتلي مسج النهاردة مبقتش مصدقة ” .

يذكر أن الفنان عزت العلايلي رحل عن عالمنا أمس الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما وشيعت الجنازة من ساحة مسجد المرة بمدينة 6 أكتوبر .

وشهدت مراسم الجنازة وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير حضور عدد من المسئولين والفنانين جاء على رأسهم وزيرة الثقافة المصرية ” إيناس عبد الدايم ” ونقيب المهن التمثيلية ” أشرف زكي ” والفنان ” رشوان توفيق ” والفنان ” خالد النبوي ” والفنانة ” إلهام شاهين ” والفنانة ” لبلبة ” والإعلامية ” بوسي شلبي ” وغيرهم .