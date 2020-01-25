شاهد .. أحدث ظهور للفنان المصري ” صلاح السعدني “

نشر الفنان ” أحمد السعدني ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لوالده الفنان ” صلاح السعدني ” في أحدث ظهور له بعد غياب لفترة طويلة عن الظهور سواء في المناسبات الفنية أو على السوشيال ميديا .
ظهر أحمد السعدني برفقة والده في الصورة وكتب في تعليقه عليها : ” العمدة بيصبح ” .. ويظهر بها صلاح السعدني بصحة جيدة بعد الشائعات التى تم تداولها مؤخرا عن سوء حالته الصحية وآخرها شائعة عن وفاته .
وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة معربين عن حبهم وإشتياقهم للفنان صلاح السعدني داعيين له بدوام الصحة والعافية .
يذكر أن آخر أعمال صلاح السعدني الفنية كان مسلسل ” القاصرات ” والذي عرض في عام 2013 .
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