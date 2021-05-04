انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنان ” أحمد خالد صالح ” وزوجته الفنانة ” هنادي مهنا ” من احتفالهما بانتهاء تسجيل حلقات مسلسلهما الإذاعي ” رحلتي من الشك إلى بلطيم ” وذلك في الظهور الأول لهما بعد وفاة والدة أحمد خالد صالح .

واستمر الثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في تسجيل باقي حلقات مسلسل رحلتي من الشك إلى بلطيم خلال الأيام الماضية بعد مرورهما بأزمة صحية نتيجة إصابتهما وأفراد أسرتهما بفيروس كورونا .

ومسلسل رحلتي من الشك إلى بلطيم تذاع يوميا عبر محطة راديو إنرجي 92.1 وتدور أحداثها في عام 2051 حول زوجان يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم بعدما ضرب نيزك كوكب الأرض ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية إجتماعية .