شاهد .. أحدث ظهور ل ” أديل ” وتغير جذري في شكلها

نشرت الفنانة العالمية ” أديل ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا من جلسة التصوير التي قامت بها مؤخرا احتفالا بالكريسماس وعيد الميلاد بعد اختفائها لأكثر من شهرين .
والتي فاجئت بها متابعيها حيث ظهرت أديل في الصور التي كانت بالأبيض والأسود وهي تقف بجانب بابا نويل وبدت رشيقة ونحيفة للغاية حتى أن البعض كاد لا يعرفها بسبب التغير الجذري الذي قامت به .
وكتبت أديل في تعليقها على الصور قائلة : ” لقد حاولنا تدمير عيد الميلاد لكن نمت قلوبنا .. شكرا لحضوركم حفلي وجعلنا نشعر بأننا أطفال .. عيد ميلاد سعيد وعطلة سعيدة للجميع ” .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
We both tried to ruin Christmas but then both our hearts grew! Thank you for coming to my party and making us feel like kids Grinch 💚 Merry Christmas and Happy Holidays everyone x