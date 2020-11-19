نشرت الفنانة المصرية ” منى زكي ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من مشاركتها في حملة ” حاسبوا على كلامكم ” بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف .

وظهرت منى زكي في الفيديو مع إبنتها الكبرى ” لي لي ” وهما يتحدثان عن التنمر الإلكتروني ويشاركوا في التوعية ضده والتأكيد على حرية كل شخص في التعبير عن رأيه .

وكتبت منى زكي في تعليقها على مقطع الفيديو قائلة : ” حملة حاسبوا على كلامكم هي مبادرة على مستوى مصر لمكافحة التنمر على الإنترنت وتشجيع مجتمع إنستجرام على المشاركة بوعي أكبر وتمكين كل مستخدم مصري من حماية نفسه ضد التنمر .. استنونا الفيديو الكامل للحملة قريب .. أنا ضد التنمر ” .

يذكر أن حملة حاسبوا على كلامكم هي حملة توعوية جديدة لمعالجة ظاهرة التنمر على الإنترنت ودعوة للمجتمع لاستخدام المنصات الاجتماعية بشكل إيجابى .