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شاهد .. أحدث ظهور ل ” ملك أحمد زاهر ” .. والجمهور : ” كبرتي وبقيتي عروسة “

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نشرت ” ملك أحمد زاهر ” إبنة الفنان المصري ” أحمد زاهر ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور الخاصة بها .

والتي ظهرت من خلالها بإطلالة شبابية وبدون مكياج لتبرز جمال ملامحها التي لم تختلف كثيرا عن شكلها الذي اعتاد عليه الجمهور .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة وانهالت التعليقات التي تشيد بجمال ملك أحمد زاهر مثل : ” كبرتي وبقيتي عروسة ” و ” قمر وكيوت اوي ” و ” صورة طبق الأصل من مامتك ربنا يخليها ليكي ” .

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And the memories bring back , memories bring back you 💕

A post shared by Malak Zaher (@malak.zaher.official) on

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