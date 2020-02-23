شاهد .. أحلام تتعرض لموقف محرج على مسرح الفجيرة

نشر الحساب الرسمي لبرنامج ” ET بالعربي ” على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لموقف محرج تعرضت له الفنانة الإماراتية ” أحلام ” على المسرح خلال حفل إفتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة .

حيث ظهرت أحلام في مقطع الفيديو وهي تسير على المسرح برفقة الفنان الإماراتي ” حسين الجسمي ” ممسكا بيدها بعد أن شاركا سويا ومعهم الفنان السعودي ” محمد عبده ” في أوبريت ” من التراب إلى السحاب ” .. وفجأة كادت أحلام أن تنزلق ولكن أنقذها حسين الجسمي من ذلك .

يذكر أن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الفجيرة الدولي للفنون تقام في الفترة من 20 إلى 28 من شهر فبراير الجاري .

ويضم المهرجان على مدار ثمانية أيام متواصلة سلسلة من العروض الفنية والمسرحية والموسيقية والتشكيلية والأدائية القادمة من مختلف قارات العالم بالإضافة إلى فنون شعبية من دولة الإمارات .