شاهد.. أحلام تثير الجدل بشعرها المستعار ونظاراتها الغريبة

غالبا ما تحدث الفنانة الإماراتية ​أحلام​ جدلاً واسعاً حول إطلالاتها وتلفت الإنتباه إليها إن من حيث ما ترتديه من ملابس إو إكسسوارات أو غيرها.

وفي إطلالتها الأخيرة ضمن برنامج ” ​ذا فويس​ ” أحدثت أحلام ضجة كبيرة حول إطلالتها وخصوصا لناحية لوك الشعر القصير الذي ظهرت به وهي المعروفة بالشعر الطويل، إضافةً إلى نظاراتها الغريبة.

وفي حديث لها ضمن برنامج “mbctrending”، كشفت أحلام عن سرّ هذين الأمرين، الأول أنها لم تقص شعرها بل هي تحب أن تجاري الموضة وستُبقي على شعرها الطويل ولهذا اعتمدت الشعر المستعار.

أما عن نظاراتها فأشارت إلى أنها بإسمها ويوجد منها ثلاثة ألوان وعليها ألماس وروبي وزمرد وهي ليست زجاجية او نظارة حقيقية، بل تصلح كأكسسوار للحفلات والأعراس.