شاهد.. أحلام حسن تثير ضجة بعد إزالة الفيلر الدائم والمؤقت من وجهها

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الكويتية أحلام حسن خلال كشفها عن إزالتها لكل الفيلر الموجود في وجهها مصنفة إياه للفيلر الدائم والمؤقت وكيف بدت بعد إزالته.

أطلت الفنانة أحلام حسن بملامح مختلفة بعد أن أكدت لمتابعيها أنها أزالت كل الفيلر من وجهها وسعيدة بالنتيجة النهائية.

الفيديو المصور للفنانة أحلام حسن بعد إزالة الفيلر لاقى رواجاً كبيراً من متابعيها وتلقت الكثير من التعليقات الإيجابية على ما فعلته كذلك أكد لها متابعوها أنها تبدو أجمل اليوم من خلال تناقل الفيديو عبر صفحات السوشيال ميديا.

على الصعيد الشخصي كانت الفنانة أحلام حسن قد احتفلت منذ فترة بحفل تخريجها من الجامعة بدرجة الدكتوراة في حفل ضخم ومميز جمعت من خلاله زملائها من النجوم والأهل والأقارب بدت فيه كالعروس بتفاصيل حفل أخاذه فرحاً منها بتخريجها برسالة الدكتوراة بعد تعب وعناء دراسي طويل.