نشرت الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” مجموعة من مقاطع الفيديو عبر حسابها على موقع ” إنتجرام ” من خلال خاصية الإستوري كشفت من خلالها عن مفاجأة جهزها له زوجها الفنان ” أحمد العوضي ” .

حيث يظهر في مقاطع الفيديو قيام أحمد العوضي بتحضير عشاء رومانسي لزوجته على أضواء الشموع التي ملأت المكان خاصة على جانبي الممر الذي كانت تمشي عليه ياسمين عبد العزيز في اتجاهها إلى طاولة العشاء .

وظهر أيضا على الأرض الحرف الأول من إسم كلا منهما باللغة الإنجليزية بشكل مضئ وفي الخلفية شلال صناعي .

وكتبت ياسمين عبد العزيز في تعليقها على ذلك قائلة : ” شكرا بطلي .. بحبك ” .