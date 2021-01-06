شارك الاعلامي الاماراتي أحمد خميس بمقطع فيديو جديد له ظهر فيه مع زوجته الاعلامية مشاعل الشحي وهو يعاتبها بسبب رجوعها في وقت متأخر من الليل للمنزل.

وبدأ احمد خميس الفيديو بسؤال زوجته “شلون اسوي معاك اذا انت جاية متأخرة؟ شو المفروض الزوج يسوي مع زوجته لما تجي متأخرة اخر الليل الساعة 11?” لترد عليه مشاعل الشحي قائلة “يطبخلها ويجهزلها اكل حلو وفيلم حلو” قبل ان يمسكها خميس من شعرها ويقول لها “تعرفي اش يسوي ثاني مرة لما تتأخرين اجحف فيك البلاط”.

وتابع احمد خميس الفيديو بالقول “المفروض الحريم تقعد في البيت والرياييل يجون اخر الليل صح؟” لترد مشاعل “رايحة اشتري شغلات للبيت متى تبغاني ارد حضرتك؟”.

وقد اثار الفيديو الجدل بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “لا طلعون ها الاشياء خربتوا اجيال حسبي الله ونعم الوكيل” و “فضلا تكفون لا تعرضون هالاشياء والله العظيم تلوث بصري وسمعي يا صبر الارض”.

وكان أحمد خميس قد أعلن عن حبه لزوجته مشاعل الشحي مؤخرا على طريقته حيث كتب لها بعد أن فاجأته بعيد ميلاده قائلا “هي ليست حبّي الأول، إنها الأخير”، مضيفا: “ولأجلك أطرح العالم جانباً، فقلبي لن يضمّ إلا حبّك، وصدري لن يضمّ إلا شوقك وحنانك”.

وأضاف الإعلامي الإماراتي، بقوله: “أقسم أنّني لا ولن أقدر على أن أحسّ، إذا كانت الحياة خاليةً منك، يا من يعانقني بشوقه وحنانه، يا من يهدّي صرخات قلبي واشتياقي، بالشّوق، والأمل، والحنان… شكرا لوجودك بجانبي .. و على هذه المفاجأة الجميلة .. احلى عيد ميلاد بحياتي”.