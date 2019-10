شاهد .. أحمد سعد يؤذن في أذن نجل شقيقته بعد لحظات من ولادته

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

ده ابن اختي ودي اول لحظه ليه في الدنيا 👶 عارفين ليه اول لما بنتولد بيأذنه في ودنك الاذان ولما بتموت بيصلو عليك بعد الاقامه ..؟ عشان الدنيا كلها عند الله قد الوقت بين الاذان والاقامه والله أعلم.. احنا بس اللي مكبرين الموضوع👶👴