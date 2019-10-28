شاهد .. أحمد سعد يؤذن في أذن نجل شقيقته بعد لحظات من ولادته

نشر الفنان المصري ” أحمد سعد ” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من داخل أحد المستشفيات وهو يردد الآذان في أذن إبن شقيقته حديث الولادة معربا عن سعادته بالمولود الجديد .

وظهر أحمد سعد في مقطع الفيديو وهو حاملا للطفل بعد لحظات من ولادته ويقوم بترديد الآذان في أذنه ثم قام بتقبيله .

وكتب سعد في تعليقه على مقطع الفيديو قائلا : ” ده ابن أختي ودي أول لحظة ليه في الدنيا .. عارفين ليه أول لما بنتولد بيأذنوا في ودنك الآذان ولما بتموت بيصلوا عليك بعد الإقامة ؟ .. عشان الدنيا كلها عند الله قد الوقت بين الآذان والإقامة والله أعلم .. احنا بس اللي مكبرين الموضوع ” .