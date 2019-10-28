شاهد .. أحمد سعد يؤذن في أذن نجل شقيقته بعد لحظات من ولادته

نشر الفنان المصري ” أحمد سعد ” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من داخل أحد المستشفيات وهو يردد الآذان في أذن إبن شقيقته حديث الولادة معربا عن سعادته بالمولود الجديد .
وظهر أحمد سعد في مقطع الفيديو وهو حاملا للطفل بعد لحظات من ولادته ويقوم بترديد الآذان في أذنه ثم قام بتقبيله .
وكتب سعد في تعليقه على مقطع الفيديو قائلا : ” ده ابن أختي ودي أول لحظة ليه في الدنيا .. عارفين ليه أول لما بنتولد بيأذنوا في ودنك الآذان ولما بتموت بيصلوا عليك بعد الإقامة ؟ .. عشان الدنيا كلها عند الله قد الوقت بين الآذان والإقامة والله أعلم .. احنا بس اللي مكبرين الموضوع ” .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
ده ابن اختي ودي اول لحظه ليه في الدنيا 👶 عارفين ليه اول لما بنتولد بيأذنه في ودنك الاذان ولما بتموت بيصلو عليك بعد الاقامه ..؟ عشان الدنيا كلها عند الله قد الوقت بين الاذان والاقامه والله أعلم.. احنا بس اللي مكبرين الموضوع👶👴