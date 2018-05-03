شاهد.. أحمد عز محامٍ مثالي يواجه الإرهاب والتطرّف في “أبو عمر المصري”

حكاية مليئة بالتشويق تنطلق من داخل عشوائيات القاهرة وأحيائها الفقيرة، وتجوب مع بطلها الممثل المصري ​أحمد عز​، بين مصر وفرنسا وأفغانستان والسودان في سياق أحداث سريعة الإيقاع ومتلاحقة ضمن مسلسل “أبو عمر المصري”، المأخوذ عن رواية بالإسم نفسه للمؤلف ​عز الدين شكري فشير​؛ سيناريو وحوار ​مريم نعوم​، وإخراح ​أحمد خالد موسى​، ةيُعرض على MBC في رمضان.

تضيء حكاية العمل على مدى إيمان فخر، المحامي المثالي، بضرورة إيجاد حلول منصفة للطبقة الفقيرة والكادحة عبر تحريك المياه الراكدة والساكنة في المجتمع المصري، فيقوم بتأسيس “تنظيم سلمي” مع مجموعة من أصدقائه المحامين الجُدد، بهدف حل بعض مشاكل المواطنين وقضايا الناس البسطاء بعيداً عن مافيا المحاماة وأسعارهم المبالغ بها. من هنا تبدأ القصة، لكن الأحداث ستفرض على فخر الهرب من بلده، ليعيش محطات درامية مختلفة في عدّة بلدان، كما تجبره الظروف على التورط في مشاكل لا تنتهي.