شاهد.. أشرف زكي يصدر​ بيان توضيحي ويدافع عن سفر الممثلين المصريين الى روسيا

بعد تعرّض الممثلين المصريين لهجوم بسبب سفرهم إلى روسيا لتشجيع منتخب وطنهم، اصدر الممثل ​أشرف زكي​ بيانا توضيحيا اكّد فيه على انهم سافروا من نفقتهم الخاصة وليس من مال الدولة كما أشيع، ونفى ما تردد من اخبار عن انهم زاروا الفريق الرياضي في مقرّ اقامتهم.

وجاء في البيان: “تلقينا دعوة من إحدى القنوات التي ترعى المنتخب، ولم نسافر على حساب الدولة وفق ما ردد البعض عن عدم علم، وذلك ضمن وفد كبير ضم عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة والبرلمانيين، ولم يتجاوز عددنا 10 فنانين، و فوجئنا بكثير من الادعاءات غير الصحيحة التي تم تداولها على مواقع التواصل تفيد بزيارتنا للمنتخب الوطني في الملعب أو في مقر إقامتهم”.

وتابع زكي: “وهو أمر عار تمامًا من الصحة، حيث اننا لم نذهب ولم نطلب حتى الذهاب للاعبي المنتخب في أي مكان، ولم نتواجد بالفندق الذي يقيمون به، وفوجئنا بتداول صور تم التقاطها في مطار القاهرة على انها في مقر إقامة اللاعبين ولم أفهم سببًا ادعاء هذا الأمر واستغلاله للهجوم على الفنانين ومحاولة التقليل من قدرهم والنيل منهم”.

وواضاف قائلا: “من حق فناني مصر التواجد في حدث مهم مثل المونديال لتشجيع المنتخب الوطني مثلنا مثل أي فئة من جماهير مصر، وكانت هناك حالة من الاحتفال بوجود أعضاء الوفد المصري من الفنانين وسط مدرجات المشجعين المصريين والعرب، وهو أمر معتاد وطبيعي، ولكن ليس من المقبول أن يتم التجاوز في حق الفنانين على مواقع التواصل واتهامهم بالباطل ودون وجه حق”.