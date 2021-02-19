شارك مطرب المهرجانات الشعبي حسن شاكوش، متابعيه عبر حسابه في موقع “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه النجمة السورية أصالة نصري وهي تغني معه مقطع من أغنيته الشهيرة “بنت الجيران” التي حققت رواجا واسعا منذ طرحها وحتى الآن.

وخطفت أصالة أنظار محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها رفقة حسن شاكوش وإبداعها في أداء الأغنية وتحديدا مقطع “سكر محلي”، وذلك في أول ظهور للثنائي معًا، وهو ما أحدث تفاعلا واسعا بين المتابعين.

وأظهر المقطع تواجد أصالة وحسن شاكوش وسط مجموعة من الحضور دون أن يتبين المناسبة التي جمعتهما وتفاعلت أصالة بشكل كبير مع الأغنية وظلت تغنيها وترقص وتصفق مع شاكوش إلى أن أثار الأخير اندهاشها.

وفي تفاصيل ظهور علامات الدهشة على أصالة فقد وصل الثنائي للمقطع الذي قام حسن شاكوش بتعديله ليكون: “من غيرك مش هعيش” بدلًا من: “واشرب خمور وحشيش”، وهو ما جعل أصالة تضع يدها على قلبها بسبب دهشتها، حيث بدا أنها لم تكن تعرف بتغيير المقطع.



وأعرب حسن شاكوش عن سعادته بعد الغناء مع قيمة فنية كبيرة بحجم أصالة، وعلق على الفيديو قائلًا: “اتشرفت أنى غنيت مع نجمة كبيرة بحجم أصالة.. سكر محلي”، وحظي الفيديو باهتمام بالغ حتى وصلت نسبة مشاهدته أكثر من 150 الف في غضون ساعات قليلة.

وكانت قد حلّت أصالة ضيفة على برنامج” سهرانين” مؤخرًا، وقدمت من خلاله العديد من الأغنيات كان من بينها، مهرجان “بنت الجيران”، والتي أحدثت وقتها تفاعلًا ملحوظًا من الجمهور خاصة وأن أصالة أشادت بالأغنية.