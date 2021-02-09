تحل الفنانة السورية أصالة نصري ضيفة على برنامج “سهرانين” في موسمه الرابع، الذي يقدمه الفنان المصري أمير كرارة على شاشة قناة ON، يومي السبت والأحد المقبلين.

وتتحدث أصالة خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وعاداتها اليومية، وأزمة انفصالها والمعاناة التي مرت بها مؤخرا، فضلا عن دخولها لمجال التمثيل إلى جانب الغناء.

وظهرت أصالة في برومو الحلقة وهي تتحدث عن بعض تفاصيل المعاناتة التي مرت بها بعد انفصالها عن طارق العريان حيث قالت في بعض المقاطع “أول مرة بعرف شو يعني ألم بالروح”.

.وكامنت قالت الفنانة السورية أصالة نصري، انها تفكر في كتابة مذاكرتها واسرار عن حياتها الشخصية. واضافت اصالة خلال لقاء لها مع برنامج ET بالعربي: ” اذا قدمت حياتي في عمل فني ستكون اشبه بالمسلسل الهندي المليء بالمعجزات والتغيرات المفاجئة”.

واشارت النجمة السورية، إلى انها لم تفكر في كتابة وصيتها، مشيرة الى انها ترى انها لا تزال في بداية حياتها ، وتبدأ من جديد ولديها اهداف في الحياة منها تربية طفليها التوأم ” علي وادم”.