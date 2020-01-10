شاهد.. أصالة تلخص قصة معاناتها في “شامخ”!

طرحت الفنانة السورية أصالة فيديو كليب جديد بعنوان “شامخ” يعد هو الأول لها في عام 2020 باللهجة الخليجية، وقد حقق الفيديو نجاحا كبيرا بعد ساعات فقط من طرحه عبر قناتها الرسمية على الـ “يوتيوب”.

يبدو أن الفنانة أصالة أرادت أن تلخص أزمة طلاقها من المخرج طارق العريان في الفيديو كليب والذي أظهر مدى الحالة التي مرت بها جراء أزمتها الأخيرة من وحدة وصمت ومعاناة، فضلا عن الأزمات الصحية التي واجهتها بسبب صدمتها.

وقدمت أيضا كلمات الأغنية تعبيرا واضحا على عدم قدرتها على تفسير ما حدث أو توضيحه فتقول: “جروح و جارحي مسموح لا أشره ولا احكي وإلا مني سمعت الجرح اذا بشكي يعاتبني”، لتصبح الأغنية ملخصا للجروح العديدة التي واجهتها أصالة خلال أزماتها مع طليقها، و كتب كلمات أغنية “شامخ ” الأمير بدر بن محمد، وهي من ألحان عبد العزيز المنى والتوزيع الموسيقي لمنتصر محمد علي.

في أقل من 8 ساعات استطاع الفيديو كليب أن يحقق أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد طرحه عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” حيث بلغ عدد مشاهدات الفيديو أكثر من 600 ألف مشاهدة، ليكشف هذا العدد الضخم على الاهتمام الكبير الذي نالته الفنانة أصالة بعد أزمتها مع طليقها المخرج المصري طارق العريان وإعلان انفصالهما خلال الأيام الماضية وحملة الدعم الكبيرة التي حصلت عليها الفنانة طوال هذه الأيام.

الفنانة أصالة قد أعلنت منذ أيام عبر حسابها على “انستجرام” عن طلاقها بشكل رسمي من المخرج طارق العريان، وحرصت أصالة في رسالتها التي نشرتها على عدم ذكر طارق العريان فكتبت: ” صباح الخير، بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عنّ إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً ، سأبقى دائماً أصالة المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره”.