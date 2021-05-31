فاجأت الإعلامية وعارضة الأزياء المصرية أصالة كامل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي في أحد التحديات “الجريئة” الرائجة عبر تطبيق “تيك توك”.

ويعتمد التحدي الذي خاضته الشابة المصرية المشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من 1.3 مليون على “إنستغرام” فقط، على إظهار ردة فعلها عند تلقيها قبلة حميمة.

وقد أثار الفيديو غضب الجمهور وسخريته بعدة تعليقات كان منها “كمية استفراغ غير طبيعيه لكل شخص يلبس ثوب مو ثوبه”..وتابع آخر “شو يلي عم بصير مع البنات وين الاخلاق الحياء الادب الله يهدي بنات المسلمين”..وجاء في تعليق أحدهم “حرمات كان الاطفال يحبونه”.

واشتهرت أصالة بتقديم برنامج للأطفال على قناة MBC 3، لكن في عام 2020 تركت تقديم البرامج وقررت الاتجاه إلى عالم بعيد عن الإعلام تماما مليء بالجرأة والإغراء، بحسب ما قاله المعلقون.

هذه ليست المرة الأولى التي تصبح فيها أصالة حديث السوشال ميديا، فقد صرحت منذ مدة بأنها قامت بعملية تجميل لمنطقة الذقن “تكساس”، كما أنها نفخت شفاهها بالفيلر، ونفت أنها قامت بأي عملية تجميل لأنفها وأن سبب التغير فيه هو خسارتها لـ 15 كيلو غرام من وزنها دفعةً واحدة. وجاء تصريح أصالة بعد التغير الملحوظ في وجهها ومهاجمة رواد السوشال ميديا لها لأنها ما تزال صغيرة في العمر وأنها جميلة من دون الحاجة لمثل هذه العمليات.