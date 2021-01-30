فاجأت الفنانة أمل العنبري الاعلامي الكويتي صالح الراشد بإجابة غير متوقعة على سؤال عن عدد المرات التي أحبت بها وذلك خلال ضيفة على حلقة الامس من برنامج سندريلا المذاع على قناة atv.

فخلال اللقاء سأل صالح الراشد ضيفته “كم مرة حبيتي؟” لتجيبه “وايد” ليوضح لها انه يقصد الحب العاطفي غير ان أمل العنبري أكدت على اجابتها قائلة “وايد وايد كذا مرة”.

وتابعت أمل العنبري “ما رح يوقف غير ما يكون هذا خلاص الذي سأكمل معه بقية عمري بس الحب مو بس مرة نقدر نحب كذا مرة كل ما عندنا نضوج وشخصية غير”.

وأضافت “الذي قال نحب مرة واحدة انسان يائس نقدر نحب كل ما نحن عايشين”.

يذكر أن أمل العنبري​ من مواليد عام 1987 في ​المغرب​، وحاصلة على الجنسية ​البحرينية وإنطلاقتها الفنية كانت من برنامج “​ستار أكاديمي​”، بموسمه الرابع عام 2006، وبعد خروجها من البرنامج إستقرت في ​العاصمة اللبنانية بيروت قبل أن تنتقل للعيش مع خالتها في الكويت عام 2010.

ومن الأعمال الدرامية التي شاركت فيها أمل العنبري، نذكر “أسرار القلوب”، “شر النفوس 3″، “زوارة خميس”، “للحب زمن آخر”، “الجليب”، “ليلى 3″، “الملكة”، “فرصة ثانية”، “المزواج 2″، “الحب المستحيل – حلقات منفصلة”، “بين الماضي والحب”، “أرواح”، “الناس أجناس 2″، “أحببتك منذ الصغر”، “جود”، “​عطر الروح​”، و”بطران عايش يومه”.