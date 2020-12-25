أثارت الفنانة أمل العوضي الجدل بسبب تغير ملامحها حيث نشرت في حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور، إنستقرام، مجموعة من الصور، ظهرت فيها بإطلالة صدمت متابعيها، حيث لم يتعرف عليها البعض للوهلة الأولى بعد أن تحولت الفنانة الكويتية إلى نسخة من هيفاء وهبي.

وظهرت أمل العوضي بإطلالة باللون الأحمر، وأبرزت الصور تغير ملامحها حيث أصبحت تقرب في الشبه من الفنانة هيفاء وهبي، واعتبرها متابعون أنها تحولت إلى نسة طبق الأصل منها، معبرين عن انتقاداتهم في التعليقات، ومطالبين منهاه ضرورة التوقف عن عمليات التجميل التي ألغت ملامحها.



















