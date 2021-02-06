كشفت الفنانة البحرينية أميرة محمد من انها استطاعت من تحقيق ثروة مادية من خلال عملها في المجال الفني ولكن الاعلانات التي تقدمها السوشيال ميديا ساهمت في تحقيق مبالغ اكبر.

وقالت أميرة محمد، خلال استضافتها في برنامج “سندريلا” الذي يقدمه الاعلامي الكويتي صالح الراشد، ردا على سؤال عن ثرائها أنها تستغرب من الفنانين الذين يقولون ان “الفن ما يوكل عيش”.

وتابعت “الشخص الذكي يعرف كيف هو يستفيد من شهرته من اسمه من شغله اللي قاعد يسويه والحين السوشيال ميديا وخاصة الاعلانات مدخولها اكثر من الاعمال الدرامية والمسلسلات والمسرحيات”.

واضافت “لو اقيسها على مدار عشرين عام المبلغ الذي خصلته انا من السوشيال ميديا في سنتين او ثلاث اكثر من عشرين سنة انا اشتغل في الفن”.

كما كشفت أميرة محمد عن عمرها وانها من مواليد “9 ديسمبر 1981” وقالت “انا من الناس المتضالحة مع نفسي وعمري ما كان عندي مشكلة والجمهور شافنا من نحنا وصغار نمثل”.