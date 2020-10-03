احتفل الفنان المصري أمير شاهين، شقيق الفنانة الهام شاهين، مساء الجمعة بزفامه في حفل أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر.

وقد أحيا الفنان تامر حسني حيث قدم عدد من اغانيه منها “حلو الكلام” الذى تفاعل معها جميع الحضور بالرقص وعدد أخر من أغانيه.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور وتقديم التهنئة للعروسين منهم، الكينج محمد منير، عمرو دياب ودينا الشربيني، يسرا، منة شلبى، هنا شيحة، هالة صدقى، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، هانى رمزى، هانى سلامة، ورانيا فريد شوقى، وبشرى، والمطرب محمد الشرنوبى، والإعلامية بوسى شلبى.

كما حضرت الفنانة بوسى، وكارول سماحة، ولبلبة، وسلوى خطاب، ووفاء عامر، وأمل رزق، وساندى، وريم البارودى، وكريم أبو زيد، والمخرجة إيناس الدغيدى، والسيناريست تامر حبيب، ومصمم الأزياء هانى البحيرى.













وكان أمير شاهين احتفل بخطوبته يوم 11 سبتمبر الماضي، فى حضور عدد نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقى وهنا شيحة، بحفل أقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالى.

وتعمل منة جاب الله، خطيبة أمير شاهين، مونتيرة وآخر أعمالها كان مسلسل “لما كنا صغيرين”، للنجمة ريهام حجاج الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، كما كانت مساعدة مونتير لفيلم “حرام الجسد” للفنانة ناهد السباعى، وتخرجت منة من المعهد العالى للسينما.