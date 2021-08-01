قامت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود بإجراء استفتاء بين متابعينها على مواقع التواصل الاجتماعي حول اول انطباع لهم عنها قبل متابعتها.

كما قامت خلود ايضا بسؤال زوجها عن اول انطباع له عنها ليجيبها “تحبين الاكل” وبعد توضيحها وسؤاله ان كان قد اعتبرها “طيوبة وحبوبة” قال لها: “شوفي كل بطة حبوبة وكل بطة دمها خفيف”.

وكما فاجىء جواب امين الدكتورة خلود فقد اثار جوابه تفاعلا بين المتابعين حيث جاءت التعليقات على الشكل التالي: “ههههههههه مسكينة كانت تتوقع رد رومانسي بس مسح فيها الارض ” و”ترى مقطع سناب تقدر تحذفه وتعيده او تلغيه ماترسله بس عاجبها”.

وكانت الدكتورة خلود قد هنأت مواطنتها فوز الفهد على قدوم مولودها الجديد، إذ نشرت مقطع فيديو عبر حسابها في “سناب شات” ظهرت فيه وهي داخل سيارتها الخاصة، وقالت: “ما هذه الأخبار الجميلة، مبروك أم أحمد، فوز، حبيبة قلبي، ألف مبروك وحمد الله على سلامتك”.

وطلبت الدكتورة خلود، في موقف عفوي، يد ابن فوز الفهد لابنتها، قائلةً: “أحمد، أحمد جاني، ورايحة أزوجه ابنتي ليان، ومن الحين سوف أحجزه لابنتي الصغيرة ليان”. وأرفقت الفيديو بتعليق: “عمري، ألف مبروك فوز، ألف حمد الله على السلامة”.