شاهد.. أنجلينا جولي على خلاف كبير مع إبنها “مادوكس” و يقرر الإنتقال لمنزل براد بيت

كشفت تقارير اعلامية عالمية أن النجمة ​أنجلينا جولي​ حزينة جدا في هذه الأيام بسبب ابنها “مادوكس” البالغ بالعمر من 16 عاماً والذي طلب منها الإنتقال للعيش مع والده النجم العالمي ​براد بيت​.

وأشارت التقارير الى ان قرار مادوكس يعود لسبب سلوك والدته التي أكد أنها المتسببة في الكثير من المشاكل التى مرت بها عائلته، كما انه على خلاف معها بسبب زيارة قديمة لها عام 1998 و2001 لقبر بول بوت رئيس وزراء كمبوديا الأسبق الذي تسبب بمقتل 3 ملايين كمبودي وتشريد العديد من الأسر، وهو الأمر الذى اثار الغضب لدى ابنها مادوكس الكمبودي الأصل فور علمه به، فاتصل بحسب موقع Radar بوالده براد بيت وتوسل إليه للانتقال للعيش معه، ولكن والده حاول تهدئته وقال له إن والدته مهتمة بتاريخ كمبوديا التي تبنته منها.