الصفحة الرئيسية فن شاهد .. أنغام تحتفل بخطوبة محمد الشرنوبي

شاهد .. أنغام تحتفل بخطوبة محمد الشرنوبي

بواسطة -
0 57

أعلن الفنان المصري ” محمد الشرنوبي ” يوم أمس عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن خطوبته على ” راندا رياض ” مديرة أعمال الفنانة المصرية ” أنغام ” في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين .

ونشرت ” راندا رياض ” عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري صورة من إحتفال الفنانة أنغام بهما بعد حفل الخطوبة وحرصها على تهنئتهما .

حيث ظهر في الصورة كلا من محمد الشرنوبي وخطيبته وأنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم وهم يحتفلون في أحد الأماكن العامة .

وكتبت راندا رياض في تعليقها على الصورة قائلة : ” معا في كل شيء ” .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.