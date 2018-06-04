شاهد.. أنهيار لطيفة التونسية من البكاء لمنعها من دخول السعودية

لم تتمالك الفنانة التونسية دموعها خلال حديثها عن منعها من دخول المملكة العربية السعودية وحرمانها من أداء العمرة.

حكت لطيفة خلال حلولها ضيفة على برنامج “مجموعة إنسان” من تقديم علي العلياني ويعرض عبر قناة MBC1، أنها منذ 7 سنوات لا تستطيع دخول المملكة العربية السعودية، ولا تعرف سبب ذلك.

قالت لطيفة إنها لم تتحدث من قبل في هذا الموضوع، وتذكرت ما حدث أنها في عام 2011 حصلت على فيزا وسافرت إلى السعودية لإحياء حفل هناك، وبعد خروجها من المطار استوقفها ضابط شرطة وقال لها إنها لن تستطيع دخول السعودية لأن هناك أمر بمنعها، حاولت وقتها معرفة السبب لكن لم تستطع الوصول إلى أي شيء.

وبكت لطيفة خلال حديثها وتذكرها أنها في كل رمضان عندما تفكر في الذهاب إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة لا تستطيع، حتى إنها أصبحت تخاف من التقديم للحصول على فيزا للسفر، وشددت على احترامها للمملكة العربية السعودية وقياداتها، مشيرة إلى أنها لا تعرف سببا واضحا لمنعها من التواجد في السعودية.

يذاع للطيفة مسلسل إذاعي بعنوان “رابع جار” ويشارك في بطولته بجانب لطيفة وأحمد عيد كل من طارق عبد العزيز وأمل رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، وهو من تأليف محمد صلاح راجح وإخراج أيمن عبد الرحمن.