شاهد.. أورتيجا يثير سخرية جمهوره بأغرب إطلالة.. كيف دافع عن نفسه!

أثار مطرب المهرجانات الشعبية أورتيجا سخرية جمهوره بشدة، بسبب إطلالته في حفل توزيع جوائز الميما.



أورتيجا ظهر في الحفل بلوك غريب جدا، حيث ارتدى بذلة تجمع بين اللونين الأبيض والأسود مزينة بنقوشات باللون الأسود، ووضع نظارة شمسية ضخمة على عينيه.



وعن سر ظهوره بهذه الإطلالة قال إنه يرتدي نظارة شمسية نظرا لخجله من النظر في عيون الناس، لافتا إلى أن اختياره لهذه البذلة التي تتميز بالنقوشات الغريبة، يعود إلى عدم حبه لارتداء البذلة التقليدية، لذا حاول الحصول على بذلة شبهها بمزيج بين العربة “الكارّو” وسيارة “بي إم دبليو”، لتصبح “بذلة بي إم كارو”، على حد وصفه.



وقد حضر أورتيجا إلى الحفل بصحبة زوجته، التي دائما ما تكون مسئولة عن إطلالاته، لكنها أكدت أنها ليست مسئولة عن إطلالة زوجها هذه المرة، وأن من تولى تصميم هذه البدلة هو المصمم أحمد حمدي.