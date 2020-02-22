شاهد .. أول تعليق من جورج وسوف بعد وفاة والدته

نشر الفنان ” جورج وسوف ” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له تجمعه بوالدته ” فرحة متعب الصدي ” التي وافتها المنية صباح يوم أمس الجمعة عن عمر يناهز ال 82 عاما .

وعبر جورج وسوف في تعليقه على الصورة عن حزنه الشديد بفقدان والدته والتي ظهر بها وهو يحتضنها فكتب قائلا : ” ماما يا ماما دخلك يا ماما .. سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم .. حزني كبير .. الله يخلّي أمهات الجميع ” .

يذكر إنه تم تشييع جثمان الراحلة ” فرحة متعب الصدي ” عصر أمس الجمعة من كنيسة مار إلياس كفرون رفقة بسوريا، ومن المنتطر ان تستقبل أسرتها العزاء خلال ثلاثة أيام 22 و23 و24 فبراير في نفس الكنيسة من الساعة الرابعة مساءا وحتى السابعة مساءا .