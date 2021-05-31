شاركت الفنانة ” منة عرفة ” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة لها تجمعها بخطيبها الفنان ” محمود المهدي ” وذلك في الظهور الأول له معها منذ إعلان خطبتهما .

حيث اكتفت منة عرفة حينها بنشر صورة كارتونية تعبر عن المناسبة وكتبت في تعليقها عليها : ” تمت خطبتي ” .. دون أن تكشف عن أية تفاصيل أخرى أو عن هوية خطيبها .

وظهرت منة في الصورة وهي تقف بجوار خطيبها مرتدية فستانا باللون الأزرق السماوي وعلقت عليها قائلة : ” شكرا علي كل الرسايل اللي جاتلنا وكل حد أخد من وقته ولو دقيقة عشان يبعتلنا كلمه حلوة .. وشكرا بجد علي كل دعاوتكوا الجميلة .. فرحتنا اكتملت بيكوا ” .