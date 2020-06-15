تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة حديثة للفنان المصري الكبير “محمود قابيل” بصحبة نجليه “إبراهيم” و “أحمد”، والتى شهدت أول ظهور لهما منذ سنوات طويلة، فمن المعرف عن محمود قابيل انه قليلاً ما يتواصل مع محبيه ومتابعيه علي السوشيال ميديا من خلال حساباته الرسمية، وانه طوال السنوات الماضية لم يقم بنشر أي صورة تجمعه بنجليه الشابان .

وبعد نشر تلك الصورة، أُحدثت ضجه كبيره بين النشطاء والكثيرين من محبي محمود قابيل، الذين أكدوا أن ملامح الشابان تشبه ملامح والدهما إلي حد كبير، بل وانهما لايختلفان عن والدهما الفنان في فترة شبابه، وأكد علي ذلك أحد المتابعين بالتعليق، فقال:” نسخة منك ازاي كده؟”.

صورة تشهد ظهور الفنان القدير “محمود قابيل” مع نجليه

يُذكر أن الفنان محمود قابيل قد شارك مؤخراً في موسم الدراما الرمضانية 2020، من خلال مسلسل “لعبة النسيان” الذي شاركه بطولته نخبة من كبار الفنانين، دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت وآخرون، سيناريو وحوار تامر حبيب ومن إخراج أحمد شفيق. واستطاع هذا المسلسل أن يحصد نجاحاً جماهرياً منقطع النظير بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات .