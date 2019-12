شاهد .. أول ظهور لإبنة سعد الصغير في عيد ميلادها بعد أن أصبحت شابة

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

انتي بقي بنتي الصغيره قلبي من جوا يا روح قلبي انا ياست الكل ياقمر القمرات كل سنه واني طيبه ياقلبي ودايما معايا يا اطيب حد في العالم بجد انتي مفيش منك اتنين والله الغظيم بحبك #اختي_الصغير_القمر الي بموت فيها ويارب اشوفك احسن عروسه ياحبيبتي وافضل معاكي دايما happy birthday day 🎂🎂 manoshtey 😻😻🙈🙈🎈🎈🎉🎉