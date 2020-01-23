شاهد .. أول ظهور لحفيد عادل إمام

نشر المخرج ” رامي إمام ” نجل الفنان ” عادل إمام ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري لإبنه ” عادل رامي إمام ” في الظهور الأول له .

حيث هنأ رامي إمام إبنه عادل في مقطع الفيديو على قيامه بإخراج فيلم قصير وطرحه على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” منذ أيام .

فقال رامي : ” يا جماعة بقدملكو النهاردة العريس بتاع الفيديو ” .. ليرد عليه إبنه : ” احب أشكر كل واحد فيكو وكل واحد شاف الفيديو بتاعي .. وأحب أشكر أبويا إنه ساعدني أنشر الفيديو ده ” .

ثم اختتم رامي إمام الفيديو قائلا : ” شكرا يا جماعة عادل إمام جونيور لأول مرة ” .