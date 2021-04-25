شاركت الاعلامية بوسي شلبي مجموعة من مقاطع الفيديو والصور لمواطنتها الفنانة فيفي عبده من داخل المستشفى لتطمئن الجمهور عليها، وذلك قبيل عيد ميلادها والذي يوافق 26 أبريل.

ونشرت بوسي شلبي صورة، لها وهي تجلس على سرير فيفي عبده من داخل غرفتها الخاصة من المستشفى لتطمئن الجمهور عليها.

وعلقت بوسي شلبي على الصورة قائلة: “عيد ميلاد حبيبتي الغاليه فيفي خمسه امواه عليكي يا جمل فيفي في الدنيا عقبال مليون سنه بحبك وترجعي تنوري حياتنا بالطاقه الايجابيه بتعتك عيد ميلاد سعيد يا قمر”.

كما نشرت مقطع فيديو قصير أظهر غرفة فيفي عبده وعلقت عليه كاتبة: “ربنا يقومها بخير وسلامه ويشفيها ويعافيها يااااارب ”.

وفي مداخلة مع موقع “اليوم السابع”، قالت بوسي شلبي: “الحمدلله هي عملت العملية وبقت زي الفل بس هم في المستشفى مانعين الزيارة بس انا بخترق كل الممنوعات واخترقت المستشفى ودخلت لأني ما ينفع اعرف انه فيفي تعبانة وما كون معاها واقول ها كل سنة وهي طيبة ويديها الصحة وترجع لنا بصحتها وعافيتها وضحكتها الحلوة لأن فيفي الطاقة الايجابية التي تسعدنا”.

كما نشرت فيفي عبده عبر حسابها على انستغرام، صورة لقالب حلوى كبير، وعلّقت: “أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي”.وكانت ​عزة مجاهد​، إبنة فيفي، نشرت صورة لوالدتها بعد خروجها من غرفة العمليات، وعلّقت: “الحمدلله أمي لسه خارجه من العمليات حالا الله يتمم شفائك شفاء لا يغادر سقما من فضلكم ادعوا لأمي ربنا يقومها بألف سلامه يا رب”.