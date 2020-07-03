حلَ الفنان السوري أويس مخللاتي، احد نجوم مسلسل الهيبة، ضيفا على الاعلامي اللبناني هشام حداد في حلقة الامس من برنامج “راحت علينا” والذي يذاع على قناة “لنا” السورية.

وقد أثارت الحلقة الجدل حيث اعتبر الكثيرون أن أويس لم يكن بحالة طبيعية وأجوبته متسرعة وحديثه بشكل بطيئ واتهمه البعض بتعاطي الحشيش قبل القدوم إلى تصوير الحلقة

وتغزل أويس مخللاتي، خلال الحلقة، بالفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والتي كان قد وصفها بأنها “أهم بطلات الهيبة” ، قائلا “أجمل وأرق واطبع طبيعة” ليصحح له هشام حداد بأنها اكثر ممثلة طبيعية.

كما اشاد أويس مخللاتي بباقي بطلات مسلسل الهيبة حيث وصف سيرين عبدالنور بأنها “جميلة” ونيكول سابا بـ “مصرية” وديمة قندلفت بـ “مهمة”.

كما كشف أويس مخللاتي أنه متخوف من وضعه بعد إنتهاء مسلسل الهيبة ولا يعلم ماذا عن مصيره بكونه ممثل جديد على الساحة الفنية