شاهد .. أيتن عامر تستعيد الذكريات وتنشر صورة من طفولتها

شكلى متغيرش صح؟؟ داليا اختى لسه بعتالى الصورة دى حالاً و بتقولى انها كانت فى محفظة بابا الله يرحمة ♥️ الفكرة انى اول مرة اشوف الصورة دى اصلا ، الله يرحمك يا بابا و يغفرلك 🙏🏼 #ايتن_عامر #aytenamer #aytdn3amer