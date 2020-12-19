أقام الفنان ” محمد صبحي ” إحتفالية ” 50 سنة فن ” لتكريم أكثر من 120 فنان من مبدعي مصر والذين شاركوه أعماله السينمائية والدرامية والمسرحية .

وكان من ضمن الفنانين المكرمين الفنانة الراحلة ” سعاد نصر ” والتي كانت شريكة نجح له في الكثير من الأعمال أشهرها مسلسل ” يوميات ونيس ” .

وتسلمت إبنة سعاد النصر التكريم في ظهور نادر لها .. وظهر واضحا الشبه بينها وبين والدتها الفنانة الراحلة .

يذكر أن الفنانة الراحلة سعاد نصر كانت قد توفيت إثر إصابتها بغيبوبة استمرت أكثر من عام وذلك بعد حقن طبيب التخدير لها بجرعة زائدة خلال إجراء عملية شفط دهون أجرتها في ديسمبر عام 2005 ووافتها المنية بعدها في 5 يناير 2007 .