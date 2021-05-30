شاركت الفنانة ” مي نور الشريف ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمجموعة من الصور خلال تواجدها في حفل عقد قرآن ” باكينام ” إبنة الفنان المصري الراحل ” صلاح رشوان ” .

وظهرت مي نور الشريف في الصور برفقة العروس وكتبت في تعليقها عليها : ” حبيبتي باكينام بنت حبيبي وصديقي الفنان صلاح رشوان .. تم بحمد الله كتب كتابها ” .

وتابعت مهنئة باكينام على عقد القرآن قائلة : ” اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير .. ربنا يسعد قلبك ويحفظك ” .

يذكر أن الفنان صلاح رشوان كان قد رحل عن عالمنا في عام 2017 عن عمر ناهز 67 عاما بعد صراع مع مرض السرطان .