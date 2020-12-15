نشرت الفنانة المصرية ” إسراء عبد الفتاح ” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من جلسة تصوير خضعت لها برفقة إبنتها ” تمارا ” بمناسبة عيد ميلادها الأول .

وظهرت إسراء في الصورة بجانب إبنتها وهما ترتديان فساتين من تصميم مصمم الأزياء “سامو هجرس ” وسط أجواء وزينة عيد الميلاد .

وكتبت إسراء في تعليقها على الصورة : ” عيد ميلاد سعيد إبنتي تمارا .. شكرا لمن جعلوا هذه الليلة مميزة جدا ” .

وفي منشور آخر لها وجهت إسراء عبد الفتاح رسالة حب إلى تمارا متحدثة عن مشاعر الأمومة وعلاقتها بإبنتها فقالت : ” أنا قبلك والله ما كنت عايشة إنتي جيتي خلتيني أعرف نوع حب جديد كبير أكبر من أي حاجة في الدنيا .. خلتيني أحس إن حتي الحب قبلك مكنش حب خلتيني أحس بأحاسيس كتير أوي مكنتش متخيلة أنها موجودة أصلا ” .

وتابعت : ” خليتي لحياتي معني خلتيني أدعي لنفسي إن ربنا يطول في عمري وأدعي إن ميحصليش أي حاجة وحشة بس عشانك .. أوعدك إني هعمل كل اللي أقدر عليه عشان أبقي الأم اللي بتحلمي بيها .. ربنا يحفظك يا حبيبتي ويجعلك من الصالحات ومشوفش فيكي أي حاجة وحشة يا رب .. كل سنة وإنتي طيبة وجمبي وفي حضني ” .